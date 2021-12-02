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डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद डुमरियागंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। सीएचसी में चिकित्सकों ने चांदनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल मिठाई का उपचार चल रहा है। विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि किशोरी के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सिद्धार्थनगर मोर्चरी भेज दिया गया है। दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।ी विज्ञापन विज्ञापन

डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद डुमरियागंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। सीएचसी में चिकित्सकों ने चांदनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल मिठाई का उपचार चल रहा है।प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि किशोरी के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सिद्धार्थनगर मोर्चरी भेज दिया गया है। दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।ी

भनवापुर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के अनदुआ शनिचरा गांव के पास शुक्रवार दोपहर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई जबकि उसके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से सीएचसी सिरसिया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के जिगना शुक्ल गांव निवासी चांदनी (14) पुत्री विनोद विश्वकर्मा अपने चाचा मिठाई पुत्र दुखहरन के साथ बाइक से जिगना से अपने दूसरे गांव पिकौरा जा रही थी। अनदुआ शनिचरा गांव के पास उनकी बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।