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बर्डपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम ''मन की बात'' के 140वें एपिसोड का लाइव प्रसारण रविवार को भारतीय जनता पार्टी बर्डपुर मंडल के शक्ति केंद्र बर्डपुर नंबर नौ द्वितीय के बूथ संख्या 62 पर किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और वरिष्ठजनों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम को देखा और सुना।कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों और प्रेरणादायी संदेशों को ध्यानपूर्वक सुना। साथ ही उनके संदेशों को अपने जीवन और सामाजिक कार्यों में आत्मसात करने का संकल्प लिया।इस अवसर पर नामित सभासद नितेश पांडेय, शक्ति केंद्र संयोजक आशीष मिश्र, जिला पंचायत सदस्य सबलू साहनी, विजय कुमार, शिवपूजन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।