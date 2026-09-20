Siddharthnagar News: खेत में घास काट रही महिला को सांप ने डसा, मौत

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फुर्तीला साहनी गांव के बाहर खेत में घास काटने गई थी। वह खेत की मेड़ पर घास काट रही थीं। इसी दौरान मेड़ में बनी बिल से निकले सांप ने उनके हाथ में डस लिया।परिजन के अनुसार सर्पदंश के बाद फुर्तीला घबरा गई और खेत से किसी तरह घर पहुंचीं और उन्हें सांप के डसने की जानकारी दी। परिजन उसे उपचार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि इस बीच उसकी हालत बिगड़ने लगी। आनन-फानन में उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया लेकिन उनकी मौत हो गई।फुर्तीला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में भी शोक का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार आसपास के इलाकों में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं।