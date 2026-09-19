Siddharthnagar News: गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ हुआ विसर्जन

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- राप्ती नदी में विधि-विधान से प्रतिमा विसर्जन, देर रात तक गूंजते रहे जयघोषभारतभारी। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के हल्लौर और भटंगवा से शनिवार देर रात भगवान श्रीगणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए भव्य शोभायात्रा निकाली गई। गाजे-बाजे और ढोल-नगाड़ों के साथ निकली शोभायात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। झांकी टीम ने भगवान भोलेनाथ, बजरंग बली, दैत्य और भूत के रूप में आकर्षक प्रस्तुतियां दीं।हल्लौर चौराहे से श्रीगणेश की विशाल प्रतिमा के साथ शोभायात्रा निकली, जो बाजार के विभिन्न मार्गों से होते हुए डुमरियागंज स्थित राप्ती नदी के तट पर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के जयघोष लगाते रहे। भजन-कीर्तन और जयघोष से देर रात तक वातावरण भक्तिमय बना रहा। झांकी में कलाकारों के प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।डुमरियागंज क्षेत्र के कई अन्य स्थानों से भी गणेश प्रतिमाएं विसर्जन के लिए राप्ती नदी तक पहुंचीं। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद मूर्तियों का विसर्जन किया। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए डुमरियागंज के क्षेत्राधिकारी बृजेश वर्मा, प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव समेत पुलिसकर्मी तैनात रहे।श्रीगणेश महोत्सव पूजा समिति के सदस्य गुड्डू अग्रहरि, पारस नाथ अग्रहरि और सत्य प्रकाश अग्रहरि ने बताया कि पांच दिवसीय गणेश महोत्सव का शनिवार को विसर्जन के साथ समापन हो गया। समिति की ओर से देर रात तक शोभायात्रा निकालकर प्रतिमा का विधि-विधान से विसर्जन किया गया।