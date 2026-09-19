Siddharthnagar News: 17.56 लाख की तस्करी पकड़ी, मोबाइल-कपड़े जब्त

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बरामदगी बीरगंज महानगरपालिका और पकाहामैनपुर गांवपालिका में दो अलग-अलग स्थानों से हुई। जब्त सामान को बीरगंज कस्टम कार्यालय को सौंप दिया गया है। एपीएफ के अनुसार बीरगंज महानगरपालिका वार्ड-1 स्थित नाइकाटोला में गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर पुलिस टीम ने छापेमारी की।मौके से 6 लाख 98 हजार 450 नेपाली रुपये मूल्य के मोबाइल पार्ट्स बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह खेप भारत से कस्टम शुल्क से बचाकर नेपाल लाई गई थी। कार्रवाई के दौरान दो व्यक्ति सामान छोड़कर भाग निकले, जिनकी पहचान और तलाश की जा रही है।दूसरी कार्रवाई पकाहामैनपुर गांवपालिका वार्ड-5 के सबियाथवा में की गई। यहां एक शेड में छिपाकर रखे गए 10 लाख 58 हजार 540 नेपाली रुपये मूल्य के कपड़े बरामद हुए। पुलिस का मानना है कि कपड़ों की खेप भी अवैध तरीके से सीमा पार लाई गई थी और आगे बाजार में खपाने की तैयारी थी।आर्म्ड पुलिस फोर्स के डिप्टी सुपरिटेंडेंट प्रकाश चंद्र भट्टा ने बताया कि दोनों मामलों में बरामद सामान आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बीरगंज कस्टम कार्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है और तस्करी नेटवर्क के संबंध में आगे की जांच की जा रही है।