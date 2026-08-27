Siddharthnagar News: मारपीट के मामले में दो आरोपियों का चालान
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 11:27 PM IST
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पथरा। कोनकटी चौराहे पर बाइक खड़ी करने को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर शांति भंग में कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार बुधवार को कोनकटी चौराहे स्थित एक चाय की दुकान पर बाइक खड़ी करने को लेकर बाइक मालिक और दुकानदार के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें बाइक मालिक भोलू पाठक घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पिपरा रामलाल निवासी सूरज मोदनवाल (24) और सचिन मोदनवाल (20) के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की।
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