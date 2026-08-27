Siddharthnagar News: पुरानी रंजिश में मारपीट, चार पर प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 11:31 PM IST
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डुमरियागंज। बिजवार बढ़ई गांव निवासी गेलई गौतम ने थाने में तहरीर देकर गांव के चार लोगों पर पुरानी रंजिश में गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। तहरीर के मुताबिक 17 अगस्त की रात करीब साढ़े आठ बजे बरसाती, उसकी पत्नी रीता, उसका पुत्र अरुण और पुत्री दर्गावती ने पुरानी रंजिश में विवाद शुरू कर दिया। उसे और उसके परिवार को गाली दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडे से उसकी पिटाई कर दी। मारपीट में उसे चोटें आईं। शोर सुनकर ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद से उसका परिवार डरा हुआ है। प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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