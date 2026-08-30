Siddharthnagar News: लुंबिनी में भोटेकोशी बाढ़ में मृत लोगों को दी श्रद्धांजलि
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 30 Aug 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
कपिलवस्तु। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुंबिनी के पवित्र उद्यान में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मृतकों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में लुंबिनी डेवलपमेंट फंड के कर्मचारियों, साधु-साध्वियों और गुरुओं ने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लापता लोगों के सुरक्षित मिलने की कामना की। साथ ही बाढ़ में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत, उम्मीद और सहारा मिलने की प्रार्थना की गई।
लुंबिनी डेवलपमेंट फंड के पूर्व कार्यकारी सदस्य राजेश ग्यावली ने कहा कि भगवान बुद्ध के करुणा, शांति और मानवता के संदेश के साथ बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना और उनके लिए शांति की कामना करना ही सच्ची मानवता है।
विज्ञापन
लुंबिनी डेवलपमेंट फंड के पूर्व कार्यकारी सदस्य राजेश ग्यावली ने कहा कि भगवान बुद्ध के करुणा, शांति और मानवता के संदेश के साथ बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना और उनके लिए शांति की कामना करना ही सच्ची मानवता है।
विज्ञापन