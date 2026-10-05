Siddharthnagar News: विशेष सचिव ने खेसरहा में विकास कार्यों का लिया जायजा

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- स्वयं सहायता समूह केंद्र से कॉमन फैसिलिटी सेंटर तक व्यवस्थाओं को परखाबांसी। उत्तर प्रदेश शासन के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के विशेष सचिव शीलधर सिंह यादव ने आकांक्षी विकासखंड खेसरहा का दो दिवसीय भ्रमण सोमवार को शुरू किया। पहले दिन उन्होंने क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास कार्यों और संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।विशेष सचिव ने स्वयं सहायता समूह केंद्र टीएचआर, पीएम श्री विद्यालय भलुहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा, जल जीवन मिशन बकैनिहा गडुआ, आंगनबाड़ी केंद्र पंचमोहनी, उपकेंद्र मरवटिया बाजार, पीएचसी मरवटिया बाजार, अमृत सरोवर महुलानी, पंचायत भवन एवं डिजिटल लाइब्रेरी महुई नानकार तथा कॉमन फैसिलिटी सेंटर मदुआपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं को परखा।निरीक्षण के दौरान सहायक विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अवर अभियंता, पंचायत सचिव समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।