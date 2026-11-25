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- 12 कुमाऊं रेजिमेंट और ज्वाला दल बटालियन ले रही हिस्सा, आठ दिसंबर तक साझा करेंगे युद्ध कौशल और अनुभवसिद्धार्थनगर/खुनुवां। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण के 20वें संस्करण का बुधवार को नेपाल के रुपनदेही जिले के सालझंडी स्थित नेपाली सैनिक बैटल स्कूल में शुभारंभ हुआ। आठ दिसंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना की 12 कुमाऊं रेजिमेंट और नेपाली सेना की ज्वाला दल बटालियन के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं।संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से दोनों देशों की सेनाएं युद्ध कौशल, परिचालन क्षमता और आपसी समन्वय को मजबूत करेंगी। अभ्यास का उद्घाटन नेपाली सेना के मध्य-पश्चिमी डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल पूर्ण बहादुर खत्री ने किया। इसमें दोनों देशों के बटालियन स्तर के सैनिक शामिल हैं। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सामरिक समझ, पेशेवर दक्षता, आपसी तालमेल और संयुक्त रूप से अभियान संचालित करने की क्षमता विकसित करना है।संयुक्त अभ्यास के दौरान जंगलों में युद्ध संचालन, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य और मानवीय सहायता से जुड़े विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सैनिक सैद्धांतिक जानकारी के साथ व्यावहारिक अभ्यास भी करेंगे। इसके जरिए कठिन परिस्थितियों में अभियान संचालित करने, एक-दूसरे की कार्यप्रणाली समझने और संयुक्त रूप से काम करने की दक्षता बढ़ाई जाएगी। दोनों देशों के सैनिक अपने अनुभव, प्रशिक्षण पद्धतियों और विशेष कार्यों से जुड़ी जानकारियां भी साझा करेंगे।2011 से हो रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यासभारत और नेपाल के बीच सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास वर्ष 2011 से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि दोनों देश बारी-बारी से इसकी मेजबानी करते हैं। सूर्यकिरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ था। इस बार नेपाल में आयोजित हो रहे 20वें संस्करण के माध्यम से दोनों देशों के बीच लंबे समय से कायम रक्षा सहयोग, आपसी विश्वास और सैन्य संबंधों को और मजबूत करने की पहल की जा रही है।