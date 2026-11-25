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प्रभातफेरी जिला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु के सामने से शुरू होकर बाजार के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरी। इसका उद्देश्य लैंगिक हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। पीड़ितों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने का संदेश दिया गया। इस वर्ष अभियान का राष्ट्रीय नारा ''''लैंगिक हिंसा के अंत के लिए एकजुटता'''' है। इसमें पीड़ितों की सुरक्षा, दोषियों को दंडित करने और न्याय सुनिश्चित करने पर जोर है। बाबूराम आचार्य, तोयनारायण सुवेदी और मनोहर प्रसाद भट्ट सहित कई प्रमुख अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए।

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सिद्धार्थनगर, खुनुवां। नेपाल के कपिलवस्तु जिले में लैंगिक हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय अभियान के तहत मंगलवार को एक प्रभातफेरी निकाली गई। जिला पुलिस कार्यालय कपिलवस्तु के आयोजन में करीब 250 लोगों ने हिस्सा लिया।