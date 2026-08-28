Siddharthnagar News: धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व

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बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी कलाई पर विभिन्न रंगों और डिजाइनों की राखी बांधी और उनकी सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया।पर्व को लेकर बाजारों में भी काफी चहल-पहल रही। राखी, मिठाई और उपहार की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। पूरे क्षेत्र में रक्षाबंधन को लेकर उत्साह का माहौल रहा।पंडित राकेश शास्त्री ने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षासूत्र बांधती हैं। भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हुए उन्हें उपहार प्रदान करते हैं। यह पर्व भाई-बहन के प्रेम और आपसी स्नेह का प्रतीक है।