Siddharthnagar News: घर में सेंधमारी कर सामान उठा ले गए चोर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 07 Sep 2026 11:31 PM IST
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शोहरतगढ़/चिल्हिया। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के एकडेगा भावपुर गांव के टोला यादव डीह गांव में रविवार रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है। चोर घर के पीछे नकब काटकर अंदर घुसे और आभूषण सहित 15 हजार नकदी उठा ले गए। सोमवार सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके जांच कर लिखा-पढ़ी की।
क्षेत्र के ग्राम पंचायत एकडेगा भावपुर के यादव डीह गांव निवासी संजय कुमार यादव ने बताया कि रोज की तरह भोजन कर सोमवार को सभी परिवार सो गए थे। सोमवार को सुबह मेरी पत्नी ने देखा कि घर में रखे बक्से और अटैची खुले हुए थे। और पीछे के दीवार में नकब कटा हुआ था। बक्से और अटैची को चेक किया गया तो उसमें रखे सोने का झुमका, मंगलसूत्र, टीका, एक अंगूठी सहित 15 हजार नकदी रुपये गायब थे। इस संबंध में प्रभारी शोहरतगढ़ थानाध्यक्ष शेषमणि पांडेय ने बताया कि चोरी की घटना की जानकारी है। तहरीर के आधार जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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क्षेत्र के ग्राम पंचायत एकडेगा भावपुर के यादव डीह गांव निवासी संजय कुमार यादव ने बताया कि रोज की तरह भोजन कर सोमवार को सभी परिवार सो गए थे। सोमवार को सुबह मेरी पत्नी ने देखा कि घर में रखे बक्से और अटैची खुले हुए थे। और पीछे के दीवार में नकब कटा हुआ था। बक्से और अटैची को चेक किया गया तो उसमें रखे सोने का झुमका, मंगलसूत्र, टीका, एक अंगूठी सहित 15 हजार नकदी रुपये गायब थे। इस संबंध में प्रभारी शोहरतगढ़ थानाध्यक्ष शेषमणि पांडेय ने बताया कि चोरी की घटना की जानकारी है। तहरीर के आधार जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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