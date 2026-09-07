Siddharthnagar News: भोटेकोशी बाढ़ में मृतकों के सम्मान में नेपाल में राष्ट्रीय शोक
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 07 Sep 2026 11:29 PM IST
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- सरकारी कार्यालयों और विदेशों में नेपाली दूतावासों में आधा झुका रहा राष्ट्रीय ध्वज
खुनुवां। नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में सोमवार को पूरे नेपाल में राष्ट्रीय शोक मनाया गया। घटना के 13वें दिन सरकार ने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि और परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की।
सरकार के निर्णय के तहत सोमवार को नेपाल के सरकारी कार्यालयों के साथ ही विदेशों में स्थित नेपाली दूतावासों और कूटनीतिक मिशनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। इस दौरान बाढ़ में जान गंवाने वाले नागरिकों के प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त की गई। राष्ट्रीय शोक मनाने का निर्णय तीन सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरबार में हुई बैठक में लिया गया था। सरकार ने भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के सम्मान में देशभर में राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की थी।
सरकार के इसी फैसले के तहत सोमवार को विभिन्न सरकारी कार्यालयों और विदेशों में स्थित नेपाली दूतावासों व कूटनीतिक मिशनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। नेपाल सरकार ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की।
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खुनुवां। नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में सोमवार को पूरे नेपाल में राष्ट्रीय शोक मनाया गया। घटना के 13वें दिन सरकार ने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि और परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की।
सरकार के निर्णय के तहत सोमवार को नेपाल के सरकारी कार्यालयों के साथ ही विदेशों में स्थित नेपाली दूतावासों और कूटनीतिक मिशनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। इस दौरान बाढ़ में जान गंवाने वाले नागरिकों के प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त की गई। राष्ट्रीय शोक मनाने का निर्णय तीन सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरबार में हुई बैठक में लिया गया था। सरकार ने भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के सम्मान में देशभर में राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की थी।
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सरकार के इसी फैसले के तहत सोमवार को विभिन्न सरकारी कार्यालयों और विदेशों में स्थित नेपाली दूतावासों व कूटनीतिक मिशनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। नेपाल सरकार ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की।
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