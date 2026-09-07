Siddharthnagar News: निरीक्षण में नहीं मिला हाजिरी रजिस्टर, कार्रवाई की चेतावनी

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उन्होंने पंचायत सहायकों और सचिव को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लापरवाही दोहराए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सिकरी बखरियां पंचायत भवन पहुंचते ही सीडीओ ने महिला और पुरुष शौचालय, सचिव कक्ष व सभाकक्ष में फाटक नहीं लगे होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चार माह पहले निरीक्षण के दौरान भी फाटक नहीं लगे थे और अब तक स्थिति जस की तस है। इसे उन्होंने गंभीर लापरवाही माना।इसके बाद पंचायत भवन में बनी लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। पंचायत सहायक उमेश गुप्ता से लाइब्रेरी में आने वाले बच्चों की संख्या पूछी गई तो उन्होंने कुछ बच्चों के आने की जानकारी दी। सीडीओ ने बच्चों का उपस्थिति रजिस्टर मांगा लेकिन पंचायत सहायक रजिस्टर नहीं दिखा सके। उन्होंने सचिव ईश्वर देव को लाइब्रेरी में कंप्यूटर लगाने के लिए बिजली के सॉकेट और इंटरनेट की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बीडीओ सर्वेश मोहन, एडीओ पंचायत सदानंद वर्मा आदि मौजूद रहे।