Siddharthnagar News: छात्राओं को महिला व साइबर अपराध से बचाव के तरीके बताए

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मोहाना के जाफरजोत गांव में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस ने बुजुर्गों, बेसहारा और पीड़ित लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं। सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी। जरुरत पड़ने पर उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। खेसरहा थाना क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनकटा में मिशन शक्ति टीम ने छात्राओं के साथ संवाद किया।इसमें छात्राओं को महिला अपराध, साइबर अपराध और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। छात्राओं को खुद के साथ होने वाले अपराध की स्थिति में तत्काल मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय में मिशन शक्ति फेज-5.0 का स्टीकर भी चस्पा किया गया।पुलिस ने बताया कि सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र व सेल में महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसी प्रकार कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के सुखमंगलपुर में पुलिस ने चौपाल लगाकर बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित किया।