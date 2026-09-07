Siddharthnagar News: हॉस्टल खाली कराने के विरोध में इंटर्न छात्रों ने गेट पर जड़ा ताला

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शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन देर शाम तक चलता रहा। जानकारी होने पर एसडीएम नौगढ़ व सीओ सदर समेत पुलिस भी मौके पर पहुंचे। देर शाम समझा-बुझाकर अफसरों ने मामला शांत कराया।प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उन्हें पहले से हॉस्टल में कमरे दिए गए थे। वे काफी समय से उन्हीं कमरों में रह रहे हैं। अब कॉलेज प्रशासन की ओर से हॉस्टल खाली करने को कहा जा रहा है। छात्रों के मुताबिक, उन्हें हॉस्टल छोड़कर बाहर किराये के कमरे में रहने की बात कही जा रही है। इससे इंटर्न छात्र-छात्राओं में नाराजगी है।छात्रों का कहना है कि जब पहले से कमरों का आवंटन हो चुका है और वे उनमें रह भी रहे हैं तो अब हॉस्टल खाली कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बाहर रहने पर किराये का अतिरिक्त खर्च भी बढ़ेगा।प्रदर्शन कर रहे कई छात्र-छात्राओं ने कैमरे के सामने अपनी बात रखने से मना कर दिया। छात्रों ने कहा कि उन्हें डर है कि कैमरे पर बयान देने के बाद कॉलेज प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसी वजह से वे अपनी शिकायत कैमरे पर बताने से बचते रहे। देर शाम तक छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन जारी रहा।मान-मनौव्वल के लिए प्राचार्य व छात्र-छात्राओं के साथ ही एसडीएम नौगढ़ रेनु मिश्रा व सीओ सदर विश्वजीत सौरयान मेडिकल कॉलेज सभागार में बैठक कर रहे थे।एसडीएम नाैगढ़ रेनू मिश्रा ने बताया कि मामला सुलझा लिया गया है। छात्र वापस लाैट गए हैं।