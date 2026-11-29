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सिद्धार्थनगर। उसका बाजार पुलिस ने न्यायालय से जारी वारंट के मामले में कार्रवाई करते हुए दो वारंटियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार को धुसवांराजा गांव में दबिश देकर राजमन और धर्मराज को गिरफ्तार किया। दोनों इसी गांव के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों के खिलाफ वर्ष 2002 के एक आपराधिक मुकदमे में न्यायालय से वारंट जारी हुआ था। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक योगेंद्र यादव और कांस्टेबल धर्मेंद्र शाह शामिल रहे।