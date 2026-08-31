Siddharthnagar News: ट्रांसफाॅर्मर जला, चार दिन से आपूर्ति ठप

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पकड़ी बाजार। शोहरतगढ़़ तहसील क्षेत्र के सिरसिया मिश्र के टोला मदरहवा गांव में लगा 63 केवीए का ट्रांसफाॅर्मर जल गया है। इससे इस पूरे गांव की बिजली आपूर्ति चार दिन से बंद पड़ी है। इससे लोगों को इस उमस भरी गर्मी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पकड़ी फीडर की ओर से मदरहवा गांव में लगा 63 केवीए का ट्रांसफाॅर्मर के जल जाने से इस पूरे गांव की बिजली आपूर्ति चार दिन से बाधित है। इससे यहां के लोगों इस उमस भरी गर्मी में परेशानियों का सामना करने के साथ अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है।