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Siddharthnagar News: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सजे बाजार

Mon, 31 Aug 2026 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 31 Aug 2026 01:59 AM IST
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Siddharthnagar News: Markets decked up for Shri Krishna Janmashtami
शाहपुर। हिंदू पंचांग के अनुसार छठे महीने भाद्रपद माह में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है।
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार को मनाई जाएगी। ऐसे में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर बाजारों में बाल गोपाल के शृंगार को लेकर दुकानें सज चुकी हैं। डुमरियागंज के रोडवेज रोड व शाहपुर बाजार के दुकानों में अलग-अलग तरह की पोशाक, मुकुट, बांसुरी, मोरपंख की भरमार है।
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जन्माष्टमी के लिए श्रद्धालु पहले से ही तैयारियों में जुट गए हैं। श्रद्धालु अपने-अपने लड्डू गोपाल को सजाने के लिए बाजार से सुंदर-सुंदर कपड़े खरीद रहे हैं।
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वहीं, मंदिरों में भी भगवान कृष्ण के शृंगार के लिए नई-नई पोशाकें और सजावट की सामग्री की खरीदारी हो रही है। शिव मंदिर के पुजारी पं. राकेश शास्त्री ने बताया कि 29 अगस्त से भाद्रपद माह की शुरुआत हो चुकी है जबकि समापन 26 सितंबर को पूर्णिमा के साथ होगा। इसी दिन से पितृ पक्ष की भी शुरुआत हो जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद में पूजा, पाठ, व्रत और दान पुण्य करना बेहद शुभ होता है।
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