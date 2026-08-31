Siddharthnagar News: 13 घंटे बाधित रही साै गांवों की बिजली आपूर्ति
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 31 Aug 2026 02:00 AM IST
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सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बैदोलागढ़ स्थित बिजली उपकेंद्र में लगे 33 केवीए इनकमिंग उपकरण में शनिवार की रात्रि तेज खराबी आ गई। इससे हल्लौर, हटवा और कूड़ी फीडर से जुड़े लगभग 100 गांव की बिजली आपूर्ति लगभग 13 घंटे बाधित रही।
लोगों के घरों में लगे इन्वर्टर जवाब दे गए, जिससे मोबाइल चार्ज नहीं हुए और बैटरी भी लो हो गई। इनकमिंग उपकरण फाल्ट को सही करने में विद्युत निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर करीब 2:30 बजे आपूर्ति बहाल की जा सकी। डुमरियागंज तहसील के ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 13 घंटे बिजली बाधित होने से लोगों को बिजली न रहने से काफी दिक्कतें हुई।
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लोगों के घरों में लगे इन्वर्टर जवाब दे गए, जिससे मोबाइल चार्ज नहीं हुए और बैटरी भी लो हो गई। इनकमिंग उपकरण फाल्ट को सही करने में विद्युत निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर करीब 2:30 बजे आपूर्ति बहाल की जा सकी। डुमरियागंज तहसील के ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 13 घंटे बिजली बाधित होने से लोगों को बिजली न रहने से काफी दिक्कतें हुई।
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