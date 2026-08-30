Siddharthnagar News: आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के लिए सौंपेंगे मांग पत्र

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सिद्धार्थनगर। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी सहित अन्य संगठन की ओर से एससी/एसटी एक्ट को समाप्त करने, आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर एक सितंबर को कलक्ट्रेट पहुंचेगे। यहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। यह जानकारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष सुधीर पांडेय ने दी है। उन्होंने संगठन और सवर्ण समाज के लोगों से पहुंचने की अपील की है।