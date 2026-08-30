{"_id":"6a932d5d96ce23e3b4011e67","slug":"siddharthnagar-news-memorandum-to-be-submitted-seeking-implementation-of-reservation-based-on-economic-grounds-siddharthnagar-news-c-227-1-sgkp1033-163636-2026-08-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के लिए सौंपेंगे मांग पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के लिए सौंपेंगे मांग पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सिद्धार्थनगर। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी सहित अन्य संगठन की ओर से एससी/एसटी एक्ट को समाप्त करने, आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर एक सितंबर को कलक्ट्रेट पहुंचेगे। यहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। यह जानकारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष सुधीर पांडेय ने दी है। उन्होंने संगठन और सवर्ण समाज के लोगों से पहुंचने की अपील की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।