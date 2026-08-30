Siddharthnagar News: बेटियों को बताए अधिकार और हेल्पलाइन

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सिद्धार्थनगर। मिशन शक्ति फेज-5 (द्वितीय चरण) के तहत शनिवार को जिले के ढेबरुआ, कठेला समयमाता और गोल्हौरा थाना क्षेत्रों में महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को उनके अधिकार, सरकारी योजनाओं और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस टीमों ने गांवों और विद्यालयों में जनचौपाल लगाकर महिला सुरक्षा से जुड़े नए कानूनों तथा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।ढेबरुआ थाना क्षेत्र के ग्राम भरौली में मिशन शक्ति टीम ने बेटी-बहू सम्मेलन आयोजित किया। यहां महिलाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही 112, 1090, 181 और 1930 समेत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में बताया गया।उधर, कठेला समयमाता थाना पुलिस ने सिद्धार्थ जूनियर हाईस्कूल, कठेला बाजार में करीब 90 छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच साइबर जागरूकता और नए आपराधिक कानूनों पर कार्यशाला आयोजित की। पुलिस अधिकारियों ने जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, फोरेंसिक साक्ष्य और महिला-बाल संरक्षण से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी और जागरूकता पुस्तिकाएं वितरित कीं।वहीं गोल्हौरा थाना पुलिस ने एसएचओ संजय मिश्र के नेतृत्व में एंटी रोमियो चेकिंग अभियान चलाते हुए ग्राम रमवापुर कली में महिलाओं और बालिकाओं को साइबर अपराध से बचाव, महिला हेल्पलाइन और सुरक्षा संबंधी उपायों के प्रति जागरूक किया।