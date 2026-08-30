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समर्पित कार्यकर्ता है भाजपा की वास्तविक ताकत : अनिल

Sun, 30 Aug 2026 12:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 30 Aug 2026 12:45 AM IST
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Siddharthnagar News: Dedicated workers are the BJP's real strength: Anil
: भाजपा कार्यालय पर संगठनात्मक बैठक व पदाधिकारियों से संवाद
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सिद्धार्थनगर। भाजपा के जिला कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष दीपक मौर्या की अध्यक्षता में संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों से सीधे संवाद करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं।
उन्होंने पदाधिकारियों के सुझाव और विचार भी सुने और संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं जनसरोकारों से जोड़ने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। कहा कि संगठन की मजबूती के लिए प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए पार्टी की विचारधारा और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संपन्न कराने और बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया।
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जिलाध्यक्ष दीपक मौर्या ने प्रभारी मंत्री अनिल राजभर का स्वागत करते हुए संगठन की विभिन्न गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जिले में भाजपा का संगठन निरंतर मजबूती की ओर अग्रसर है और कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटे हैं। बैठक का शुभारंभ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान जिला महामंत्री फतेबहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।
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