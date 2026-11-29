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भारतीय युवक के पास मिला महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स का परिचय पत्रपेरू से स्पेन और कतर होते हुए नेपाल पहुंची थी खेप, मुंबई लाई जानी थीखुनुवां (सिद्धार्थनगर)। नेपाल की राजधानी काठमांडो के ठमेल स्थित एक होटल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन किलो कोकीन के साथ एक भारतीय और दक्षिण कोरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। बरामद कोकीन की कीमत करीब 15 करोड़ नेपाली रुपये (करीब 9.35 करोड़ भारतीय रुपये) आंकी गई है। गिरफ्तार भारतीय युवक के पास से महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स का परिचय पत्र भी मिला है। हालांकि, उसके पुलिस बल से जुड़े होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। नेपाल पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार कोरियाई नागरिक की पहचान सुक चोन ली (87) और भारतीय नागरिक की पहचान दीपक उत्तम वाघमारे (28) के रूप में हुई है। ली 26 नवंबर को पेरू से मैड्रिड (स्पेन) और दोहा (कतर) होते हुए काठमांडो पहुंचा था। कोरियाई नागरिक ने हैंड बैग में बनाए गए गुप्त खांचे में तीन किलो कोकीन छिपाई थी। एनसीबी के मुताबिक, कोकीन को मुंबई पहुंचाना था जिसे लेने के लिए उत्तम काठमांडो पहुंचा था। इसी बीच 27 नवंबर को एनसीबी ने ली और उत्तम को जीपी रोड के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया।जांच में पता चला है कि ली 19 जुलाई 2026 को भी नेपाल आया था और ठमेल के ही एक होटल में तीन दिन ठहरने के बाद लौट गया था। पुलिस उसकी पिछली यात्रा के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। एनसीबी और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।कोटप्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कोरियाई नागरिक पेरू से कोकीन लेकर काठमांडो पहुंचा था। भारतीय नागरिक इस खेप को मुंबई ले जाने की तैयारी में था। दोनों के पास से तीन किलो कोकीन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ नेपाली रुपये आंकी गई है।- दुर्गाराज रेग्मी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रवक्ता एवं पुलिस अधीक्षक