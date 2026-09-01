Siddharthnagar News: 32 गर्भवतियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

विज्ञापन

भारतभारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा में मंगलवार को गर्भवतियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। इसमें महिला चिकित्सक डॉ. रेखा सिन्हा की अगुवाई में चिकित्सा टीम की ओर से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 32 गर्भवतियों की जांच करते हुए परामर्श दिया। पांच उच्च जोखिम वाली महिलाओं को चिह्नित किया गया, जिनमें खून की कमी पाई गई।