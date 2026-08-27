Siddharthnagar News: कपिलवस्तु के चार सुरक्षाकर्मी लापता

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लापता लोगों में महराजगंज नगरपालिका-4 निवासी 23 वर्षीय प्रहरी जवान आशीष गड़रिया शामिल हैं। वह रसुवा जिले के अस्थायी प्रहरी पोस्ट मैलुडा में कार्यरत थे। इसके अलावा शिवराज नगरपालिका-9, बीच गौरी निवासी 18 वर्षीय संगम बूढ़ा मगर भी लापता हैं। ा

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कपिलवस्तु। नेपाल के रसुवा जिले में आई भीषण बाढ़ के बाद कपिलवस्तु जिले के चार कर्मचारी लापता बताए जा रहे हैं। चारों अलग-अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं और रसुवा जिले में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। बाढ़ के बाद से इनसे संपर्क नहीं हो पाया है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लापता कर्मचारियों की तलाश में जुटी हैं।