Siddharthnagar News: छात्राओं ने डीएम को बांधी राखी, मिला उपहार
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 11:29 PM IST
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सिद्धार्थनगर। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कक्ष में विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन को राखी बांधकर पर्व की शुभकामनाएं दीं। स्कूल की छात्राओं ने जिलाधिकारी के साथ अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गौरव श्रीवास्तव तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेष कुमार की कलाई पर भी राखी बांधी। इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं को उपहार भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का माहौल आत्मीयता और भाई-बहन के स्नेह से सराबोर रहा।
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