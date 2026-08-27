फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   X-ray plates out of stock; patients forced to get tests done outside.

Siddharthnagar News: एक्स-रे प्लेट खत्म, मरीजों को बाहर से करानी पड़ रही जांच

Thu, 27 Aug 2026 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
X-ray plates out of stock; patients forced to get tests done outside.
लार सीएचसी पर एक्सरे प्लेट नहीं होने के कारण वापस जा रहे है मरीज
लार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार में चार दिन से एक्स-रे प्लेट खत्म है। मजबूरी में मरीज प्राइवेट सेंटर से एक्सरे करा रहे हैं। इससे उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
विज्ञापन

लार सीएचसी में ब्लॉक क्षेत्र सहित बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से भी मरीज उपचार कराने आते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 25 से 30 मरीज एक्स-रे कराने पहुंचते हैं।
विज्ञापन

डॉक्टर के पर्चे पर एक्स-रे लिखे जाने के बाद जब मरीज जांच कक्ष में पहुंचते हैं तो प्लेट नहीं होने की जानकारी मिलती है। ऐसे में मरीजों को मजबूरी में बाहर से एक्स-रे कराना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मरीजों के मुताबिक निजी केंद्रों पर करीब 350 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को उठानी पड़ रही है।
सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज और जांच की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को जब बाहर जांच के लिए भेजा जाता है तो उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। ऐसे में कई मरीज बिना जांच कराए ही लौटने को मजबूर हैं।
इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डॉ. अतुल कुमार ने बताया कि एक्स-रे प्लेट खत्म हो गई है। जल्द प्लेट मंगवाकर एक्स-रे जांच शुरू करा दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed