Siddharthnagar News: एक्स-रे प्लेट खत्म, मरीजों को बाहर से करानी पड़ रही जांच

Siddharthnagar News: एक्स-रे प्लेट खत्म, मरीजों को बाहर से करानी पड़ रही जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 11:59 PM IST
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लार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार में चार दिन से एक्स-रे प्लेट खत्म है। मजबूरी में मरीज प्राइवेट सेंटर से एक्सरे करा रहे हैं। इससे उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
लार सीएचसी में ब्लॉक क्षेत्र सहित बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से भी मरीज उपचार कराने आते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 25 से 30 मरीज एक्स-रे कराने पहुंचते हैं।
डॉक्टर के पर्चे पर एक्स-रे लिखे जाने के बाद जब मरीज जांच कक्ष में पहुंचते हैं तो प्लेट नहीं होने की जानकारी मिलती है। ऐसे में मरीजों को मजबूरी में बाहर से एक्स-रे कराना पड़ रहा है।
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मरीजों के मुताबिक निजी केंद्रों पर करीब 350 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को उठानी पड़ रही है।
सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज और जांच की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को जब बाहर जांच के लिए भेजा जाता है तो उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। ऐसे में कई मरीज बिना जांच कराए ही लौटने को मजबूर हैं।
इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डॉ. अतुल कुमार ने बताया कि एक्स-रे प्लेट खत्म हो गई है। जल्द प्लेट मंगवाकर एक्स-रे जांच शुरू करा दी जाएगी।
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लार सीएचसी में ब्लॉक क्षेत्र सहित बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से भी मरीज उपचार कराने आते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 25 से 30 मरीज एक्स-रे कराने पहुंचते हैं।
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डॉक्टर के पर्चे पर एक्स-रे लिखे जाने के बाद जब मरीज जांच कक्ष में पहुंचते हैं तो प्लेट नहीं होने की जानकारी मिलती है। ऐसे में मरीजों को मजबूरी में बाहर से एक्स-रे कराना पड़ रहा है।
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मरीजों के मुताबिक निजी केंद्रों पर करीब 350 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को उठानी पड़ रही है।
सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज और जांच की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को जब बाहर जांच के लिए भेजा जाता है तो उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। ऐसे में कई मरीज बिना जांच कराए ही लौटने को मजबूर हैं।
इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डॉ. अतुल कुमार ने बताया कि एक्स-रे प्लेट खत्म हो गई है। जल्द प्लेट मंगवाकर एक्स-रे जांच शुरू करा दी जाएगी।