Siddharthnagar News: चित्रकला स्पर्धा में छात्राओं ने किया हुनर का प्रदर्शन

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लोटन। सेवा संकल्प अभियान और सृजन, संस्कार और विकसित भारत संकल्प के तहत ब्लाॅक क्षेत्र के कल्पनाथ सिंह कन्या इंटर काॅलेज लोटन में ब्लाॅक स्तरीय रंगोली का आयोजन मंगलवार को किया गया। प्रतियोगिता में पहला और दूसरा स्थान पर कल्पनाथ सिंह कन्या इंटर काॅलेज की छात्राओं को मिला। तीसरे स्थान पर जनता इंटरमीडिएट काॅलेज बनियाडीह की छात्राएं रही। प्रधानाचार्य नंद कुमार ने कहा कि रंगोली मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं, राष्ट्रीय त्योहारों में किया जाता है।