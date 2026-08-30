Siddharthnagar News: खेलों के मैदान में गूंजा जोश, बच्चों ने दिखाया दमखम

विज्ञापन

डुमरियागंज। राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुक्रवार को कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय डुमरियागंज खेल उत्साह से सराबोर रहा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं में नन्हे बच्चों से लेकर जूनियर वर्ग के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाध्यापक शकील अहमद ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर की। कक्षा एक के बच्चों के लिए छोटी दौड़, कक्षा दो के लिए आंख-मिचौली व गेंद पकड़ने और कक्षा तीन के विद्यार्थियों के लिए मनोरंजनात्मक खेल आयोजित किए गए। कक्षा चार व पांच के बच्चों के बीच कबड्डी के मुकाबले हुए जबकि कक्षा छह, सात और आठ के बालक और बालिका वर्ग के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएं कराई गईं।बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में साइना नेहवाल टीम और पीटी उषा टीम के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। साइना नेहवाल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 अंकों के अंतर से जीत दर्ज की और दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। विद्यालय के शिक्षक मलिक इफ्फत, ज्योति, प्रीति, पंकज अग्रहरि और अनीता दूबे ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खेल प्रशिक्षक संतोष सिंघानिया की देखरेख में सभी प्रतियोगिताएं संपन्न हुईं। प्रधानाध्यापक ने कहा कि खेल बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं।