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कथावाचक ने कहा कि मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ किया था। विवाह के बाद वह स्वयं अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहा था।

इसी दौरान आकाशवाणी हुई कि जिस देवकी को वह विदा कराकर ले जा रहा है, उसी की आठवीं संतान उसके वध का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया।

संवाद न्यूज एजेंसी पकड़ी बाजार। क्षेत्र के मस्जिदिया गांव के टोला पट्टी में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा में शनिवार की रात भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। कथावाचक पं. अमरेश पांडेय ने श्रीकृष्ण जन्म की कथा सुनाकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भगवान के जन्म का प्रसंग सुनते ही पूरा पंडाल श्रीकृष्ण के जयकारों से गूंज उठा।