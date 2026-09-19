Siddharthnagar News: वर्षों से टूटा पड़ा क्रॉस बैरियर, चरगहवा पुल पर हादसे का खतरा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 19 Sep 2026 11:42 PM IST
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बढ़नी। बढ़नी से बलरामपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-730 पर चरगहवा नदी के पास सड़क किनारे लगा क्रॉस बैरियर वर्षों से टूटा पड़ा है। इसके क्षतिग्रस्त होने से पुल के किनारे बनी गहरी खाई राहगीरों और वाहन चालकों के लिए लगातार खतरे का कारण बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई हादसों के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई है। ग्रामीणों के अनुसार करीब एक वर्ष पहले इसी स्थान पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भी सड़क सुरक्षा के स्थायी इंतजाम नहीं किए गए। कुछ माह पूर्व बाराबंकी से केले लादकर आ रही एक पिकअप भी इसी स्थान पर पलट गई थी।
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