Siddharthnagar News: बांसी में गाटा संशोधन के लिए तीसरी बार पहुंचा फरियादी

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उन्होंने बताया कि वह कई वर्षों से गाटा संख्या 126 पर काबिज हैं लेकिन अभिलेखों में गाटा संख्या 136 दर्ज हो गई है। संशोधन के लिए वह तीसरी बार प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। दुर्बली ने बताया कि इससे पहले दो बार संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत करने के बावजूद गाटा संख्या का संशोधन नहीं हुआ। उन्होंने इस बार अभिलेखों में गाटा संख्या सही कराने की मांग की।इसी तरह कस्बे के राप्तीनगर वार्ड के टोला रामगढ़ निवासी गुरुचरण मौर्या ने क्षेत्र में घूम रहे आवारा सुअरों से फसल को हो रहे नुकसान की शिकायत की।उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक 32 बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन आवारा सुअरों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने फसल बचाने के लिए आवारा सुअरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 32 फरियादी पहुंचे, जिनमें तीन मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ शुभेंदु सिंह, तहसीलदार शेखर शुक्ला, नायब तहसीलदार चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।