Siddharthnagar News: पट्टे की जमीन के बंटवारे को लेकर मारपीट, दो गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर। थाना क्षेत्र के महुआ गांव में पट्टे की जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को न्यायालय भेज दिया। बुधवार को जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया था। इसके बाद दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने से मारपीट हुई थी।बताया गया कि महुआ गांव निवासी सुरेंद्र विश्वकर्मा और शैलेश कुमार के बीच पट्टे की जमीन के बंटवारे को लेकर कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बृहस्पतिवार को धारा 109 के तहत नामजद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय भेज दिया।