Siddharthnagar News: निकाह के दौरान बरातियों में मारपीट, पुलिस ने कराया समझौता

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जानकारी के मुताबिक, कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के बजहा निवासी मोहम्मद रफीक की शोहरतगढ़ क्षेत्र के छतहरी निवासी समीउल्लाह की बेटी से सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। परिवारों की सहमति के बाद शनिवार को बजहा से बरात छतहरी पहुंची थी।बताया जा रहा है कि शाम करीब पांच बजे निकाह के दौरान किसी बात को लेकर दूल्हे के दोस्तों और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। वहां दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद खत्म करने पर सहमति जताई।समझौते के बाद पुलिस टीम छतहरी पहुंची और रात करीब नौ बजे बरात की विदाई कराई।थानाध्यक्ष शेषमणि त्रिपाठी ने बताया कि वर और वधू पक्ष के बीच समझौता हो गया है। दोनों पक्षों की सहमति के बाद बरात की विदाई करा दी गई है।