Siddharthnagar News: ट्रक की टक्कर से पलटी कार, चालक बाल-बाल बचा

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जानकारी के अनुसार, मंगलवार को ट्रक भवानीगंज की ओर से भड़रिया की तरफ जा रहा था। वहीं एक कार भड़रिया से भवानीगंज की ओर आ रही थी। स्कूल के पास दोनों वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से भाग निकला। कार चालक की पहचान प्रेम प्रकाश तिवारी (45) निवासी ऊंचडीह, थाना इटवा के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची भवानीगंज पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और ट्रक की तलाश शुरू कर दी।

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डुमरियागंज। भड़रिया-चंद्रदीप घाट मार्ग पर स्थित स्कूल के पास तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सड़क पर पलट गई। कार चालक बाल-बाल बच गया। उसे गंभीर चोट नहीं आई है।