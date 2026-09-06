Siddharthnagar News: बूथ प्रभारी संगठन की सबसे मजबूत कड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 06 Sep 2026 11:13 PM IST
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शोहरतगढ़। विधानसभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के एक मैरिज हाॅल में रविवार को समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणेंद्र मिश्र के नेतृत्व में पीडीए महासम्मेलन आयोजित किया गया।
मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि पार्टी के सभी लोग मिलकर काम करें। समाजवादी पार्टी में बूथ प्रभारी संगठन की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं। उनके श्रम और प्रयास से ही बूथ जीता जा सकता है। मणेंद्र मिश्र ने कहा कि 2027 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने के लिए पीडीए महासम्मेलन की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र के शोहरतगढ़ तहसील मुख्यालय से की गई है। पीडीए महासम्मेलन में 213 बूथ के कार्यकर्ता शामिल होकर पार्टी को जिताने का संकल्प लें।
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मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि पार्टी के सभी लोग मिलकर काम करें। समाजवादी पार्टी में बूथ प्रभारी संगठन की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं। उनके श्रम और प्रयास से ही बूथ जीता जा सकता है। मणेंद्र मिश्र ने कहा कि 2027 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने के लिए पीडीए महासम्मेलन की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र के शोहरतगढ़ तहसील मुख्यालय से की गई है। पीडीए महासम्मेलन में 213 बूथ के कार्यकर्ता शामिल होकर पार्टी को जिताने का संकल्प लें।
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