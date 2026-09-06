Siddharthnagar News: खाद्यान्न गबन में कोटेदार पर प्राथमिकी

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बढ़नी आपूर्ति निरीक्षक राणा प्रताप सिंह ने बताया कि रेडवरिया के कोटेदार नूर हसन की दुकान पर शुक्रवार को जांच के दौरान रिकॉर्ड के मुकाबले 32 क्विंटल गेहूं और 114 क्विंटल चावल कम मिला। कुल 146.65 क्विंटल खाद्यान्न कम मिलने के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विक्रेता के खिलाफ ढेबरुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर नूर हसन ने बताया कि उसे सितंबर महीने का 68.50 क्विंटल चावल अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए उसने परिवहन ठेकेदार के खिलाफ सप्लाई इंस्पेक्टर के कहने पर गत 21 अगस्त को ढेबरुआ थाने में तहरीर दी थी। उसकी तहरीर पर जांच नहीं की गई और उल्टा उसी के खिलाफ सप्लाई इंस्पेक्टर ने तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करवा दी जबकि उसका स्टाॅक पूरा है। आरोपी कोटेदार ने डीएम व डीएसओ से निष्पक्ष जांच की मांग किया है।इस संबंध में ढेबरुआ एसएचओ दुर्गा प्रसाद ने बताया कि सप्लाई इंस्पेक्टर की तहरीर पर रेडवरिया कोटेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच की जा रही है।