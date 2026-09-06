Siddharthnagar News: शिवलिंग टूटने के मामले में रिपोर्ट

बढ़नी रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित मंदिर में शनिवार सुबह शिवलिंग टूटकर बिखरा हुआ था और उसका हिस्सा मंदिर से बाहर मिला था। जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था। ढेबरुआ पुलिस ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक द्वारा दिए गए मेमो और तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने बताया कि रेलवे स्टेशन अधीक्षक बढ़नी की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मूर्ति खंडित प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है।