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बांसी। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को आयोजित विशेष अभियान दिवस पर अपर आयुक्त बस्ती मंडल मनोज तिवारी ने सोनखर के बूथ संख्या 99, 100 और 101 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथों पर चल रहे कार्यों की स्थिति परखी और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान उन्होंने बूथों पर बीएलओ की उपस्थिति, मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नामों में संशोधन और अपात्र नामों के विलोपन से संबंधित आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। पुनरीक्षण कार्य को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।इस दौरान एसडीएम विश्वमित्र सिंह, सुपरवाइजर सर्वेश चौधरी आदि मौजूद रहे।