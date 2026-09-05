Siddharthnagar News: प्रयागराज के लिए एसी बस, अन्य रूटों पर मुश्किल

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अगर लखनऊ, कानपुर और दिल्ली के लिए एसी बसों का संचालन हो तो यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। संख्या भी बढ़ जाएगी।सिद्धार्थनगर रोडवेज के पास मौजूदा समय में 63 बसें हैं जो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज सहित अन्य रूटों पर संचालित की जाती हैं। जनपद मुख्यालय का रोडवेज है और प्रतिदिन हर रूटों पर हजारों सवारियों का आवागमन होता है लेकिन यहां एसी बस की सुविधा न के बराबर है। केवल प्रयागराज के लिए एक ऐसी बस चलती है जबकि अन्य रूटों पर एसी बस का संचालन नहीं होता है।नियमित यात्रा करने वाले नगर निवासी रामप्रकाश, महावीर और सत्येंद्र ने बताया कि उन्हें अकसर लखनऊ, कानपुर या फिर दिल्ली का सफर करना पड़ता है।एआरएम वीके गंगवार ने बताया कि एक रूट पर बस संचालित होती है। यात्रियों की मांग और संख्या के हिसाब से संचालन कराया जाएगा।