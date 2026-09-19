Siddharthnagar News: मंडल स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 16 खिलाड़ियों का प्रदेश स्तर पर चयन
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 19 Sep 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
- राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ में हुई प्रतियोगिता में 22 छात्र-छात्राओं ने किया प्रतिभाग
- प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को मेडल देकर किया सम्मानित
सिद्धार्थनगर। राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ में मंडल स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 22 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।
14 आयु वर्ग में संतकबीरनगर के बालवीर, संदेश, सुरैया और कनिज फातिमा और सिद्धार्थनगर के उत्कर्ष पासवान का चयन हुआ। 17 आयु वर्ग में सिद्धार्थनगर के दिव्यांश पांडेय, दिलेर मौर्य, पूजा, खुशी, कल्पना और प्राची ने स्थान बनाया। 19 आयु वर्ग में सिद्धार्थनगर की उजमा तैयब, शिवन्या सोनी, पुनीता, साक्षी वर्मा, गरिमा पांडेय और शहनाज का प्रदेश स्तर के लिए चयन किया गया।
समापन समारोह में राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ के वरिष्ठ प्रवक्ता राम नवल ने खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।
विज्ञापन
प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका विद्यासागर साहनी, दिलीप, सोहेल, वर्तिका, पूर्णिमा और प्रिया ने निभाई। इस दौरान केसरी लाल, कन्हैया लाल, स्मिता श्रीवास्तव, विनय शाह, रत्नेश सिंह सहित विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
- प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को मेडल देकर किया सम्मानित
सिद्धार्थनगर। राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ में मंडल स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 22 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।
14 आयु वर्ग में संतकबीरनगर के बालवीर, संदेश, सुरैया और कनिज फातिमा और सिद्धार्थनगर के उत्कर्ष पासवान का चयन हुआ। 17 आयु वर्ग में सिद्धार्थनगर के दिव्यांश पांडेय, दिलेर मौर्य, पूजा, खुशी, कल्पना और प्राची ने स्थान बनाया। 19 आयु वर्ग में सिद्धार्थनगर की उजमा तैयब, शिवन्या सोनी, पुनीता, साक्षी वर्मा, गरिमा पांडेय और शहनाज का प्रदेश स्तर के लिए चयन किया गया।
विज्ञापन
समापन समारोह में राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ के वरिष्ठ प्रवक्ता राम नवल ने खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।
विज्ञापन
प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका विद्यासागर साहनी, दिलीप, सोहेल, वर्तिका, पूर्णिमा और प्रिया ने निभाई। इस दौरान केसरी लाल, कन्हैया लाल, स्मिता श्रीवास्तव, विनय शाह, रत्नेश सिंह सहित विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद रहे।