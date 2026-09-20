Siddharthnagar News: रंगमंच पर दिखेगी मोदी की 25 साल की सेवा यात्रा

विज्ञापन

उन्होंने बताया कि नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सार्वजनिक जीवन की यात्रा को संवाद, अभिनय, संगीत और मंचन के जरिये प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें सेवा, जनकल्याण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण से जुड़े प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जाएगा। भारतभारी, बहेरिया, मंदिर चौराहा, मन्नीजोत, चौखड़ा, भड़रिया, पथरा बाजार, डिडई और मिठवल समेत दर्जनों स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई। आयोजकों के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, पंचायत, सामुदायिक केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से जनसंवाद किया जाएगा।