Siddharthnagar News: नेपाल के 17 जिलों में बाढ़ का अलर्ट

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ऐसे में धनकुटा, उदयपुर, सिंधुली, खोटांग, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, सिंधुपालचोक, काभ्रेपलांचोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर, बांके और बर्दिया जिलों और आसपास के क्षेत्रों से होकर बहने वाली छोटी नदियों में पानी का बहाव उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकता है।इन जिलों में आकस्मिक बाढ़ का मध्यम जोखिम रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। महाशाखा ने देश की कुछ प्रमुख नदियों में भी पानी का बहाव बढ़ने की आशंका जताई है। प्रशासन और स्थानीय लोगों से नदी एवं जलधारा वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की गई है। संवाद