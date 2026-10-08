फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Fire safety inspection in private hospitals

Siddharthnagar News: निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा की जांच

Thu, 08 Oct 2026 11:55 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Fire safety inspection in private hospitals
सिद्धार्थनगर। अग्निशमन विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को नगर के उसका रोड स्थित दो निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान आग से बचाव के लिए किए गए इंतजाम और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। कुछ कमियां मिलने पर संचालकों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए। सीएएफओ गोंडा एवं अतिरिक्त प्रभारी सिद्धार्थनगर रविंद्र शंकर मिश्र की अगुवाई में टीम ने दोनों अस्पतालों में अग्निशमन उपकरणों की स्थिति देखी। फायर सिलिंडर की वैधता और रखरखाव की जानकारी ली गई। इसके अलावा आग बुझाने के लिए लगाए गए पाइप लाइन और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई।
विज्ञापन

निरीक्षण में कुछ कमियां मिलने पर संचालकों को आवश्यक सुधार कराने के निर्देश दिए गए। टीम ने अस्पताल कर्मचारियों को आपात स्थिति में आग से बचाव और अग्निशमन उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी भी दी। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed