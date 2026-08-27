Siddharthnagar News: मानदेय न मिलने से रक्षाबंधन रहेगा फीका

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लोटन। मानदेय न मिलने के कारण कई विभागों और क्षेत्रों के कर्मचारियों का रक्षाबंधन का त्योहार फीका पड़ गया है। आंगनबाड़ी, आशा सहित अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे कर्मियों ने नाराजगी है।आंगनबाड़ी, आशा सहित अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कहना है रक्षाबंधन में दो दिन बाकी हैं लेकिन आजतक मानेदय न मिलने से घर में समस्या उत्पन्न हो गई है। सिर्फ जून का ही मानदेय मिला है जबकि जुलाई के साथ अगस्त भी पांच दिनों में समाप्त होने वाला है। कर्मचारियों का कहना है कि मानेदय न मिलने से घर का खर्च चलाने से लेकर बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं जमा कर पा रहे हैं। इधर शुक्रवार को राखी का त्योहार है। रक्षाबंधन पर बहनें घर आएंगी। उनके लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम करना होता है। इससे घर का अतिरिक्त खर्च भी बढ़ जाता है। मगर, मानदेय न मिलने से त्योहार मनाना भी इस बार मुश्किल हो जाएगा।इस संबंध में सीएचसी लोटन अधीक्षक डॉ. अमित कुमार चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों का वेतन बन गया है। सिर्फ उस पर उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। हस्ताक्षर होते ही वेतन दे दिया जाएगा।