Siddharthnagar News: ठेला लगाने को लेकर मारपीट में चार नामजद समेत 14 पर केस

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इटवा। इटवा कस्बे के मुख्य चौराहे पर ठेला लगाने को लेकर मंगलवार शाम हुए विवाद में पुलिस ने चार नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। नगर पंचायत के हनुमान नगर वार्ड निवासी ज्वेलरी कारोबारी गोविंद सोनी की तहरीर दी। आरोप है कि आरोपियों ने उनके बेटों के साथ मारपीट की और सोने की चेन छीन ली।गोविंद सोनी की इटवा चौराहे पर ज्वेलरी की दुकान है। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार शाम करीब पांच बजे उनकी दुकान के सामने जबरन ठेला लगाने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि इटवा कस्बे के इसरार, इमरान और रियाज समेत अन्य लोग अपने साथियों के साथ दुकान पर पहुंचे और उनके बेटों से गालीगलौज करने लगे।गोविंद सोनी के मुताबिक, उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके बेटों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि इसी दौरान उनकी सोने की चेन छीन ली गई। मारपीट में गोविंद सोनी और उनके बेटों को गंभीर चोटें आईं।एसएचओ संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है। पुलिस घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ के साथ आरोपों की जांच कर रही है।