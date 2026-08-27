Siddharthnagar News: ब्रह्मकुमारी बहनों ने बांधी राखी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 27 Aug 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। प्रजापति ब्रह्मकुमारी बहनों की ओर से बुधवार को जिला कारागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ब्रह्मकुमारी बहनों ने जिला कारागार के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बंदियों को राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।
कार्यक्रम के दौरान बहनों ने भाई-बहन के पवित्र स्नेह, आपसी सद्भाव, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बंदी भाइयों को सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। संवाद
विज्ञापन
कार्यक्रम के दौरान बहनों ने भाई-बहन के पवित्र स्नेह, आपसी सद्भाव, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बंदी भाइयों को सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। संवाद
विज्ञापन