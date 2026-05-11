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Siddharthnagar News: बिना मुआवजा दिए भूमि अधिग्रहण का आरोप

Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
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Allegations of land acquisition without compensation
बांसी। खलीलाबाद-बहराइच नई रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण में काश्तकार ने तहसील प्रशासन और रेलवे विभाग पर बिना मुआवजा दिए कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने जिलाधिकारी, समाधान दिवस, आईजीआरएस सहित सभी उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर मुआवजा का भुगतान किए जाने की मांग की है। साथ ही पीड़ित ने भूमि विवादित है लिखा एक बोर्ड अपनी भूमि पर लगा दिया है।
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जानकारी के अनुसार, ग्राम केशवार निवासी पीड़ित किसान नईम मोहम्मद ने बताया कि उनकी भूमि ग्राम खेसरही में स्थित है। इस भूमि के बीचो-बीच रेलवे विभाग ने निशानी पत्थर लगाया है।
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रेलवे के गजट प्रकाशन में भी इस भूमि का उल्लेख है, लेकिन विभाग की त्रुटि के कारण इसे भूमि अर्जन की अंतिम सूची में नहीं दर्शाया गया। किसान नईम मोहम्मद की शिकायत के बाद राजस्व निरीक्षक और हल्का लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि रेलवे की ओर से त्रुटिवश इस गाटा संख्या को अधिग्रहण सूची से छोड़ दिया गया है। इसके बावजूद, रेलवे और प्रशासन इसमें सुधार नहीं कर रहे हैं। संवाद
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